Bekilli'de Cinsel İstismar İddiası

Bekilli ilçesinde rehberlik öğretmeninin yaptığı anketle ortaya çıkan cinsel istismar iddiası üzerine, 1 kişi tutuklandı



Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir ortaokulda görevli rehberlik öğretmeni, geçen ay sınıftaki öğrencilere, kimseye söyleyemedikleri bir olayı dağıttığı kağıtlara yazmalarını isteyerek anket yaptı.



Öğrencilerden birisinin, arkadaşının babası G.S'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu yazması üzerine, rehber öğretmen durumu okul yönetimine iletti.



Okul yönetiminin iddiayı polise bildirmesi üzerine gözaltına alınan G.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.