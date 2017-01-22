Bekilli ilçesinde rehberlik öğretmeninin yaptığı anketle ortaya çıkan cinsel istismar iddiası üzerine, 1 kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir ortaokulda görevli rehberlik öğretmeni, geçen ay sınıftaki öğrencilere, kimseye söyleyemedikleri bir olayı dağıttığı kağıtlara yazmalarını isteyerek anket yaptı.
Öğrencilerden birisinin, arkadaşının babası G.S'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu yazması üzerine, rehber öğretmen durumu okul yönetimine iletti.
Okul yönetiminin iddiayı polise bildirmesi üzerine gözaltına alınan G.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bekilli'de Cinsel İstismar İddiası
Bekilli ilçesinde rehberlik öğretmeninin yaptığı anketle ortaya çıkan cinsel istismar iddiası üzerine, 1 kişi tutuklandıAlınan bilgiye göre, ilçedeki bir ortaokulda görevli rehberlik öğretmeni, geçen ay sınıftaki öğrencilere, kimseye söyleyemedikleri bir olayı dağıttığı kağıtlara...
Bekilli ilçesinde rehberlik öğretmeninin yaptığı anketle ortaya çıkan cinsel istismar iddiası üzerine, 1 kişi tutuklandı
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