Bekçiyi Gönderip İnşaata Ateş Etti

ADANA'da şantiyeyi basan yüzü maskeli saldırgan, tehdit ettiği bekçiyi kulübeden çıkartıp etrafa pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.



Merkez Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bir inşaat şirketine ait şantiyeye gelen yüzü maskeli bir kişi, iddiaya göre bekçi Mustafa D.'yi silahla tehdit ederek, "Dayı seninle işim yok" deyip bekçi kulübesinden uzaklaştırdı. Ardından da bekçi kulübesi ve çevresindeki malzemelere pompalı tüfekle ateş açtı. Havlayan köpekleri de korkutmak için ateş eden saldırgan, bekçi kulübesi ve inşaattaki malzemelere zarar verdikten sonra, karanlıktan yararlanarak kaçtı.



Bekçi Mustafa D., saldırganın uzaklaşmasının ardından polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, av tüfeğine ait çok sayıda boş kartuş bulundu. Saldırganın hedefinin çevredeki inşaatlar olduğunu söyleyen bekçi Mustafa D., "Aynı olay yan tarafta bulunan başka bir inşaatta da yaşandı. Oradaki bekçi arkadaşı da tehdit etmişlerdi" dedi.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - Adana