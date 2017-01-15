Elizabeth Coleman'ın kaleme aldığı ve Akasya Asıltürkmen tarafından uyarlanan romantik komedi "Bekarlığa Veda", sahnelenmeye devam ediyor.



Düğünden önce son gece... En yakın arkadaşların seni gerçeklerle yüzleştirsin ister miydin?



"Kim bu sihirli elbisenin büyüsüne kapılmışken, birden bire çıkarıp plastik kutusuna koyabilir? Kim otuz üç yaşında, biyolojik saatinin tik taklarıyla uykusuz geceler geçirmek ister? Ben değil... Ah o salak peri masalları! Mutlu son. ya sonra? Mutlu sondan sonra ne var? Prens ukala, bencil herifin teki çıkar, ezik Sindirella onun bütün hovardalıklarına boyun eğer. Kendileri gibi çocuklar yetiştirir ve sırf hayatlarını daha yaşanılır kılmak için başka aptal hikayeler uydururlar. Sırf hayat döngüsü devam etsin diye."