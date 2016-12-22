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Bekarlığa Veda

Bekarlığa Veda

Elizabeth Coleman'ın kaleme aldığı ve Akasya Asıltürkmen tarafından uyarlanan romantik komedi "Bekarlığa Veda", aralık ayında Bo Sahne'de!

Bekarlığa Veda

Elizabeth Coleman'ın kaleme aldığı ve Akasya Asıltürkmen tarafından uyarlanan romantik komedi "Bekarlığa Veda", aralık ayında Bo Sahne'de!

Düğünden önce son gece... En yakın arkadaşların seni gerçeklerle yüzleştirsin ister miydin? "Kim bu sihirli elbisenin büyüsüne kapılmışken, birden bire çıkarıp plastik kutusuna koyabilir? Kim otuz üç yaşında, biyolojik saatinin tik taklarıyla uykusuz geceler geçirmek ister? Ben değil... Ah o salak peri masalları! Mutlu son. ya sonra? Mutlu sondan sonra ne var? Prens ukala, bencil herifin teki çıkar, ezik Sindirella onun bütün hovardalıklarına boyun eğer. Kendileri gibi çocuklar yetiştirir ve sırf hayatlarını daha yaşanılır kılmak için başka aptal hikayeler uydururlar. Sırf hayat döngüsü devam etsin diye."

Yazan: Elizabeth Coleman 

Çeviren: Emre Yılmaz 

Uyarlayan: Akasya Asıltürkmen 

Yöneten: Gaye Cankaya 

Oyuncular: Melis Öz, Özlem Ünaldı, Merve Engin, Dilara Gönder, Berke Üzrek ve Parla Şenol 

Dekor, kostüm tasarım: Oğuz Şahin 

Işık tasarım: Onur Alagöz 

Prodüktör: Nilüfer Bıyıklı 

Genel sanat yönetmeni: Levent Özdilek

Kaynak: Etkinlik.io

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