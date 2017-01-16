BeIN Sports Kameramanı Koral Ayhan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Medya dünyası, mesleğe 1990 yılında TRT İstanbul Televizyonu'nda başlayan ve uzun yıllar ATV'de çalışan, son olarak Süper Lig maçlarını çeken Mediapro şirketinde çalışan deneyimli kameraman Koral Ayhan'ın hazin bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin şokunu yaşıyor. BeİN Sports da üzücü kayıpla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig'te dün oynanan Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyesi maçını çektikten sonra İstanbul'a dönen Mediapro maç ekibini taşıyan ekip aracından gece saatlerinde evine gitmek için inen Koral Ayhan'a çarpan araç, olay yerinde durmayıp kaçtı. Polis, olay yerinde plakasını düşüren aracın kimliğine ulaşmaya çalışıyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Derhal hastaneye kaldırılan Ayhan, tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Ekip arkadaşları ve TV camiası tarafından sevilen ve bir meslek büyüğü olarak görülen Koral Ayhan'ın vefatı kendisini tanıyanları adeta üzüntüye boğdu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Koral Ayhan'ın cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Kartal Soğanlık Ulucami'den kaldırılacak ve E-5 Küçükyalı Mezarlığı'na defnedilecek.