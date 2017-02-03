Bein Sports, Aziz Yıldırım'ı Dinlemedi

FutbolArena - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta divan kurulu toplantısında Gökmen Özdemir'in haber müdürü olarak işe başlatılmasıyla ilgili Bein Sports'a rest çekmişti. Aziz Yıldırım, Trabzonspor ile yaşanan gerilimin kaynağı olarak gösterdiği Gökmen Özdemir'in yayıncı kuruluşta göreve getirilmesine karşı çıktığını sert bir dille ifade etmişti.



Bein Sports CEO'su Al-Obaidly ise Aziz Yıldırım'ın resti karşısında kararından vazgeçmedi ve Gökmen Özdemir'i göreve getirdi. Özdemir'in haber müdürü olarak Bein Sports'ta işe başladığı ifade edildi.



AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?



"Lig TV'ye bir yazı yazdık. 3 Temmuz sürecinde Trabzonspor ile bizim aramızdaki kavganın sebeplerinden biri de bu şahıstır. Trabzonspor başkanlarına akıl veriyordu. Bu adamı Lig TV'nin haber müdürü yapmak istemişler. Eğer Pazartesi günü akşam 17: 00'ye kadar bu adamı işe almıyoruz diye açıklama yapmazlarsa Lig TV dekoderimi iptal ettireceğim."