Beijing 'sudan' ve 'havadan' gelen iki sorundan kurtuldu:

İnsansız sualtı aracı ABD'ye iade ve kirli hava alarmına son

İşlem, 20 Aralık Salı günü, yine Güney Çin Denizi'nde iki ülke donanması arasında gerçekleşti.

Fransa'nın saygın gazetesi Le Figaro'da yer alan habere göre, Böylece Çin ile ABD arasında ciddi bir probleme dönüşme potansiyeli taşıyan ve ilişkileri bir süredir geren bir sorun çözüme kavuşmuş oldu.

Öte yandan, yine Beijing'de baş ağrıtan bir sorun olan ve 5 gün boyu en üst derece alarma yol açan hava kirliliği de, 22 Aralık Perşembe günü, yoğunluğunu yitirdiği saptandığından "alarm" konusu olmaktan çıkarıldı.

Gerçi ülkenin bazı bölgelerinde kirlilik neredeyse benzer yoğunlukta sürmekle beraber, başkentte esen rüzgar kirli sisi dağıttı. Bu şekilde Beijing, insansız sualtı aracından, yani sudan gelen sorundan iki gün sonra da havadan gelen sorundan da kurtulmuş oldu.