Beijing Guoan'ın teknik patronu Jose Gonzalez: Arda Mı? Çıldırdınız Mı Siz

Beijing Guoan'ın teknik patronu Jose Gonzalez, Barcelona'dan Arda Turan'ı transfer etmek istediklerine dair çıkan haberler üzerine konuştu.

"ÇILDIRDINIZ MI SİZ"

İspanyol basınından haberlerle ilgili gelen soruya, Jose Gonzalez, "Arda Turan, bizim kulübe mi? Çıldırdınız mı siz!" cevabını verdi. Sözlerini sürdüren Gonzalez, "2 yıldır bu kulüpteyim. Kulüpte işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Burada akıllıca hareket ediliyor. Diğerleri neler söylüyor ya da ölçüleri ne bilmiyorum ama bizim kulübümüzde mantıklı işler yapılır." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın yeteneklerini öven Jose Gonzalez, "Arda Turan'ı kim transfer ederse etsin, çok başarılı bir iş çıkarmış olur. Çok üst düzey bir oyuncu. Hücumun her yerinde oynayabiliyor. Haberlerde, Çin'e pekçok yıldızı yazıyorlar ama burada yabancı sınırı sadece 3" diyerek sözlerini sürdürdü.

"ÇİN'İN NİHAİ AMACI: DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ..."

İspanyol teknik adam, Çin'in bu kadar ani yükselişinin ve çok para harcamasının nedeni sorulduğundaysa, "Çin, çok güçlü yatırımlar yapıyor. Altyapıya da çok büyük kaynaklar ayrılıyor. Japonya ve Kore'yle rekabet edebilmek için bu kadar çok para harcanıyor. Nihai amaçları, yıllar içerisinde dünyanın en iyi futbol ülkelerinden biri haline gelmek. Okullarda bile buna dair önemli kararlar alındı. Hatta, futbol okulları bile açıldı. Ülkede sadece transferle değil, genel bir futbol harekatı var." cevabıyla konuşmasını noktaladı.