Beijing Guoan, Dortmund'dan Adrian Ramos İçin Teklif Yaptı

Son dönemde yapılan astronomik tekliflerle gündeme oturan Çin kulüplerinin yeni hedefi Borussia Dortmund'un yıldızı Adrian Ramos...

İYİ TEKLİFE TRANSFERE ONAY

Bild'de yer alan haberde; Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Çin Süper Ligi takımlarından Beijing Guoan, Adrian Ramos için Dortmund ile görüştüğü belirtildi. Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc ile yapılan görüşmelerde, Çin kulübünün transfer için çok istekli olduğu, Almanlar'ın da Adrian Ramos için gelecek güzel bir teklif karşısında bu transfere onay verecekleri ifade edildi.

Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Beijing Guoan'da yabancı olarak Ralf, Renato Augusto bulunuyor ve kulübün 1 yabancı oyuncu transfer hakkı daha bulunuyor.

Bu sezon Dortmund formasıyla 4'ü ilk 11 olmak üzere 7 maça çıkan Adrian Ramos, 3 gol attı.