Behzat Uygur Babasının 20'li Yaşlarında Çekilen Bir Fotoğrafını Paylaştı
Behzat Uygur, babası Nejat Uygur'un gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü sanatçı Behzat Uygur, babası Nejat Uygur'un 20'li yaşlarında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Behzat Uygur, usta sanatçının fotoğrafını, "Nejat Uygur'un 20'li yaşları. Bu fotoğrafı yeni buldum..." notuyla yayınladı.
Uygur'un takipçileri fotoğrafın altına yazdıkları yorumlarla usta sanatçıyı yad etti.
İşte Nejat Uygur'un gençlik fotoğrafı:
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