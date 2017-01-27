Behzat Gerçeker 'Hadi Be'ye Konuştu…

ARKADAŞIMI TAKİP EDİP TENİSE BAŞLADIM

En büyük tutkularından biri olan tenise bir arkadaşını takip ederek başladığını söyleyen Behzat Gerçeker"Bir arkadaşım sürekli benden gizli bir yere gidiyordu. Bir gün bende kendisini takip ettim, meğer tenis oynamaya gidiyormuş. Bende denemek istedim. Tenis hocası bana bu konuda çok iyisin dedi. Başta paramı almaya çalışıyor diye düşünmüştüm ama 10 dersi ücretsiz verince kendisine inandım" dedi.

HÜLYA AVŞAR İLE YAN YANA TENİS OYNAYAMAM

Yakın dostu Hülya Avşar'ın tenisi hobi dışında öğrencilere burs vermek içinde oynadığını söyleyen Behzat Gerçeker "Hülya ile de tenis oynuyoruz ama hep karşılıklı. Yan yana oynamıyoruz. Hep karşılıklı oynuyoruz. Çünkü erkekler teniste daha kuvvetli. Ayrıca Hülya Avşar tenisi hobi dışında da oynayarak turnuvalardan elde ettiği gelirle öğrenci okutuyor" dedi.

İLYAS YALÇINTAŞ GELECEĞİN TARKAN'I

Enbe orkestrasında beraber çalıştığı ve daha sonra 'İncirler Olana Kadar' şarkısıyla şöhreti yakalayan İlyas Yalçıntaş için övgü dolu sözler ve geleceğin Tarkan'ı olacağını söyleyen Behzat Gerçeker"İlyas Yalçıntaş çok yetenekli bir sanatçı. Eğer çok çalışırsa ileride Tarkan ve Ajda Pekkan gibi bir isim olacak"dedi.

dedi.

İLYAS YALÇINTAŞ GELECEĞİN TARKAN'I

Geçtiğimiz yıllarda müzik yarışma programlarında konuk jüri üyeliği yaptığını ama bu durumun pek hoşuna gitmediğini söyleyen Behzat Gerçeker "Bir programda konuk jüri olmuştum ama, bu benim pek hoşuma gitmedi. Programda gerçekleri söylemek lazım ama söylediğim zamanda insanlar kırılıyor. Bu durumu bir daha yaşamamak için sanırım bir daha jüri üyeliği yapamam" diye konuştu.

