Behzat Ç Geri Dönecek mi? Behzat Ç'nin Yayın Tarihi Nedir?

Erdal Beşikçioğlu, geçtiğimiz ay "Behzat Ç geri dönüyor mu?" soruları hakkında bazı açıklamalar yapmıştı. Erdal Beşikçioğlu, yayınlanacağı kanal ile ilgili olarak görüşmelerin büyük ölçüde sonuçlandığı ve bir pürüz çıkmadığı takdirde kanalın 'Blu TV' olacağını açıklamıştı. Daha sonra sessizliğe bürünen ve uzun süreler açıklama yapmayan Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç'nin yayın tarihi hakkında konuştu.

ADI EFSANE ÇEKİMLERİYLE UĞRAŞIYOR

Kanal D'de yeni başlayacak 'Adı Efsane' dizisinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun basketbol koçunu canlandıracağı açıklandı. Bu haber ile hayranları "Behzat Ç iptal mi oldu?" sorusunu sormaya başladı.

RESMEN CEVABINI VERDİ: BEHZAT Ç. GERİ DÖNÜYOR MU?

Beşikçioğlu, bugün çok sorulan dizi hakkında açıklamalar yaptı. Behzat Ç'nin yeni sezonunun 13 bölümden oluşacağını ve yaz ayında karşımızda olacağının haberini verdi. Behzat Ç.'nin yayın tarihi hakkında kesin bir açıklama yapılmasa da, dizinin geleceğini müjdeledi.