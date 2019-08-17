Behzat Ç. 5. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Behzat Ç. 4. son bölüm izle

17.08.2019 10:44

Çocuk istismarı ile birlikte bir cinayetin peşindeyken tanıştığı genç ve güzel psikolog, Behzat tarafında yeni duyguların fitilini ateşleyecekken Esra'nın hayali komiseri bırakmayacaktır. Behzat ve ekibinin olduğu kadar Ercüment için de yeni bir gelişme vardır. Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman? Behzat Ç. 5. Sezon fragmanı yayımlandı mı? 4. bölümde neler oldu?

BEHZAT Ç. SON BÖLÜM İZLE…

4. SEZON 5. BÖLÜM FRAGMANI

Yıllar sonra BluTv'de izleyici ile buluşan Behzat Ç, yeni düzende Ercüment'in yanı sıra sayısız cinayeti aydınlatmak için geri döndü. Son olarak asi komiser, Ercüment'in onu göreve döndürmek için Cinayet Büroya uyguladığı oyunu sorgulamaya başlar. Öte yandan olaylar, cinayetler dur durak bilmez.

Heyecanla beklenen 5. bölümde Behzat ve ekibi, esrarengiz bir şekilde ölen sosyal medya fenomeninin cinayetini araştırır. İnter Medya'nın yapımcılığını yaptığı, Ercan Mehmet Erdem'in senaryosunu kaleme aldığı ve Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi' yeni bölüm fragmanı yayımlandı.

5. BÖLÜM NE ZAMAN?

Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder'in başrollerde yer aldığı ve BluTV'de yayın hayatına başlayan Behzat Ç, 4. sezon 5. bölüm 22 Ağustos Perşembe günü seyirciyle olacak.