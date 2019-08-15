Behzat Ç. 4. sezon 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. son bölüm izle

15.08.2019 09:10

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde olduğu Behzat Ç. izleyicilerini, 4. sezon 4. bölüm fragmanının ardından dizinin heyecanı sardı. Önceki bölümde Ercüment Çözer'in kurduğu oyunları çözmeye çalışan ve bu sırada yeni bir oluşumu keşfeden Behzat ve ekibini yeni bölümde neler bekliyor? Behzat Ç. 5. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

BEHZAT Ç. SON BÖLÜM İZLE…

4. SEZON 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behzat'ı göreve getirebilmek adına cinayet büro ekibi tek tek öldürten Ercüment Çözer, hedefine ulaşır ve komiseri tekrar işin başına getirtir. Behzat, Ercüment'in ne yapmaya çalıştığını anlar. Belalı Ercüment ise Behzat'ı, elinde bir hafıza kartı olan ve bilinmedik bir grup tarafından öldürülen genç kızın cinayetini aydınlatmak için ister. Olayın sonunda hafıza kartından bir adres ve saat çıkar. Behzat, kartta belirtilen saate kadar cinayetle birlikte çocuk istismarını aydınlatır. Olay sırasında da diziye psikolog olarak katılan Ahu Türkpençe ile karşılaşan komiser için yeni bir heyecan başlıyor. Beklenen an gelir ve 23.17'de hem Ercüment hem de Behzat buluşma noktasında olur ve beklenmedik bir şeyle karşılaşırlar.

BEHZAT Ç. 4. SEZON 4. BÖLÜM FRAGMANI

Yılların ardından sevenleriyle BluTV'de buluşan Behzat Ç, ekrana gelecek 4. bölümünde Savcı Esra'nın ölümünden 7 yıl sonra Behzat'ın içinde yeniden kıpırtı ortaya çıkar. Ancak Esra'nın hayali onu rahat bırakmaz ve Behzat kendisi ile mücadele eder. Öte yandan yeni olaylar ve aksiyon tüm hızıyla devam eder.

4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Behzat Ç. 4. sezon 4. bölüm fragmanı geçtiğimiz hafta yayımlanmıştı. Fragman ile birlikte izleyiciyi merak sardı. Heyecanla beklenen Behzat Ç. 4. Sezon 4. Bölüm 15 Ağustos günü BluTV'de sevenleriyle olacak.