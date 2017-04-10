Begüm Madalyaya Doymuyor
GÜNEY Kore'nin başkenti Seul'de geçen haziran ayında gerçekleşen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası ve Yaş Grupları Yarışması'nda altın madalya kazanan cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı başarıya doymuyor.
GÜNEY Kore'nin başkenti Seul'de geçen haziran ayında gerçekleşen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası ve Yaş Grupları Yarışması'nda altın madalya kazanan cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı başarıya doymuyor. Milli sporcu, Akdeniz Ülkeleri Cimnastik Birliği (Comegym) tarafından İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 2'nci Akdeniz Gençler Artistik Cimnastik ve Aerobik Şampiyonası'ndan da 3 altın madalya ile döndü.
Ev sahibi İspanya'nın yanı sıra Türkiye, Fransa, İtalya, Sırbistan, Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, Ürdün, Suriye, Fas ve Mısır'dan 120 sporcunun katıldığı şampiyonada aerobik cimnastik kategorisinde teklerde birincilik kürsüsüne çıkan Begüm, çiftlerde Mehmet Ercoş, trioda ise Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin'le birlikte birinci oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor cimnastikçisi olan Onbaşı, Ercoş ve Şahin'in milli mayo ile elde ettiği başarı, kentte büyük sevinç yarattı.
- Akhisar