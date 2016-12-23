Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in Yeni Oyun Heyecanı…

İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunların yanı sıra geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan oyunun afiş çekimlerinde heyecanını gizleyemeyen başrol oyuncuları Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler, "Yavaş yavaş geri sayım başladı. Provalarımızda hız kazandı. Seyirciyle buluşacağımız günü iple çekiyoruz. Afiş için güzel bir fotoğraf çekimi yaptık. Heyecan içindeyiz" dediler.

14 Ocak günü Zorlu PSM'de prömiyer yapacak olan yeni oyun "Binde Bir Gece Diyalogları" için geri sayım başladı.

