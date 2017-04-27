Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in Akdeniz Turne Heyecanı…

Başrollerini Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler'in paylaştığı "1000'de 1 Gece Diyalogları", ilişkiler ve evliliklerde yaşanan bilindik sorunların yanı sıra, geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatıyor.

Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler, "Alanya, Manavgat ve Mersin'de izleyiciyle bir araya gelecek olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz… Akdeniz'in sıcak ve samimi atmosferinde müthiş bir komediyle seyircinin karşısına çıkacağız" dedi.

Anadolu Efes'in katkılarıyla, HDI Sigorta'nın desteğiyle, Virgin Radio Türkiye'nin radyo sponsorluğu ve Hürriyet'in medya sponsorluğu ile sahnelenen oyunun biletleri Biletix'ten temin edilebilir.

