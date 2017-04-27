Begoa Ensemble

Begoa Ensemble ilk defa Ankara Müzik Festivali'nde yer alıyor.

Begoa Ensemble

Begoa Ensemble ilk defa Ankara Müzik Festivali'nde yer alıyor.

"Begoa Ensemble ülkemizin yetiştirdiği genç müzisyenlerden oluşan yeni bir ses, yeni bir oluşum. Adını üyelerinin isimlerinin baş harflerinden alan BEGOA Ensemble, oda müziğine özel olarak ilgi duyan ve enstrümanlarında usta, birbirinden yetenekli müzisyenler tarafından başta Türk bestecilerinin eserleri olmak üzere geniş oda müziği repertuvarını keşfetmek ve tanınmış eserlerin yanı sıra çok sık seslendirilmeyen eserleri dinleyicinin beğenisine sunmak amacıyla 2016 Mayıs ayında kuruldu.

Topluluk üyeleri, kendi dallarında gerek ulusal, gerekse uluslararası birçok ödül ve derece sahibi sanatçılardır. Topluluk ilk kez festivalimizde yer alıyor."

Erkin Onay, Keman

Özgür Baskın, Keman

Ali Başeğmezler, Viyola

Gökhan Bağcı, Viyolonsel

Başar Can Kıvrak, Piyano

D. Shostakovich Piyano ve Yaylılar için Quintet, Op. 57, sol minör

I. Lento

II. Adagio

III. Allegretto

IV. Lento

V. Allegretto

J. Brahms Piyano ve Yaylılar için Quintet, Op. 34, fa minör

I. Allegro non troppo

II. Andante, un poco adagio

III. Allegro

IV. Poco sostenuto – Allegro non troppo – Presto, non troppo

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : MEB Şura Salonu

Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Begoa Ensemble

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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