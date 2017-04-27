Begoa Ensemble
Begoa Ensemble ilk defa Ankara Müzik Festivali'nde yer alıyor.
Begoa Ensemble ilk defa Ankara Müzik Festivali'nde yer alıyor.
"Begoa Ensemble ülkemizin yetiştirdiği genç müzisyenlerden oluşan yeni bir ses, yeni bir oluşum. Adını üyelerinin isimlerinin baş harflerinden alan BEGOA Ensemble, oda müziğine özel olarak ilgi duyan ve enstrümanlarında usta, birbirinden yetenekli müzisyenler tarafından başta Türk bestecilerinin eserleri olmak üzere geniş oda müziği repertuvarını keşfetmek ve tanınmış eserlerin yanı sıra çok sık seslendirilmeyen eserleri dinleyicinin beğenisine sunmak amacıyla 2016 Mayıs ayında kuruldu.
Topluluk üyeleri, kendi dallarında gerek ulusal, gerekse uluslararası birçok ödül ve derece sahibi sanatçılardır. Topluluk ilk kez festivalimizde yer alıyor."
Erkin Onay, Keman
Özgür Baskın, Keman
Ali Başeğmezler, Viyola
Gökhan Bağcı, Viyolonsel
Başar Can Kıvrak, Piyano
D. Shostakovich Piyano ve Yaylılar için Quintet, Op. 57, sol minör
I. Lento
II. Adagio
III. Allegretto
IV. Lento
V. Allegretto
J. Brahms Piyano ve Yaylılar için Quintet, Op. 34, fa minör
I. Allegro non troppo
II. Andante, un poco adagio
III. Allegro
IV. Poco sostenuto – Allegro non troppo – Presto, non troppo
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : MEB Şura Salonu
Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Begoa Ensemble
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır