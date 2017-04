Begoa Ensemble ilk defa Ankara Müzik Festivali'nde yer alıyor.



"Begoa Ensemble ülkemizin yetiştirdiği genç müzisyenlerden oluşan yeni bir ses, yeni bir oluşum. Adını üyelerinin isimlerinin baş harflerinden alan BEGOA Ensemble, oda müziğine özel olarak ilgi duyan ve enstrümanlarında usta, birbirinden yetenekli müzisyenler tarafından başta Türk bestecilerinin eserleri olmak üzere geniş oda müziği repertuvarını keşfetmek ve tanınmış eserlerin yanı sıra çok sık seslendirilmeyen eserleri dinleyicinin beğenisine sunmak amacıyla 2016 Mayıs ayında kuruldu.



Topluluk üyeleri, kendi dallarında gerek ulusal, gerekse uluslararası birçok ödül ve derece sahibi sanatçılardır. Topluluk ilk kez festivalimizde yer alıyor."



Erkin Onay, Keman



Özgür Baskın, Keman



Ali Başeğmezler, Viyola



Gökhan Bağcı, Viyolonsel



Başar Can Kıvrak, Piyano



D. Shostakovich Piyano ve Yaylılar için Quintet, Op. 57, sol minör



I. Lento



II. Adagio



III. Allegretto



IV. Lento



V. Allegretto



J. Brahms Piyano ve Yaylılar için Quintet, Op. 34, fa minör



I. Allegro non troppo



II. Andante, un poco adagio



III. Allegro



IV. Poco sostenuto – Allegro non troppo – Presto, non troppo



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Yenimahalle



Mekan : MEB Şura Salonu



Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Begoa Ensemble



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır