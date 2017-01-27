BEGD'de eğitim zamanı

Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) tarafından üyelerinin donanımını artırmak amacıyla hazırlanan ve Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı(BEBKA) tarafından desteklenen "Ekonomi Gazetecilerinin Kapasite Artırma Projesi"nde eğitimler başladı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti'ndeki ilk eğitimin konusu Finansal Okuryazarlık oldu.

Gün boyu devam eden eğitimde Meriç, bilanço ve gelir tablosu arasındaki fark hakkında da bilgiler verirken eğitim, soru cevap kısmı ile sona erdi.

Seminerin ardından bir değerlendirmede bulunan BEGD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Çelik, BEGD'nin, kuruluşunun üzerinden bir yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen hazırlanan projeyle meslek örgütlerine örnek teşkil ettiğini ve üyelerinin çok daha donanımlı hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Eğitim, ülkemizde en önemli konuların başında geliyor. Maalesef mesleki anlamda da bu eksiklik bariz biçimde hissediliyor. Biz de dernek olarak üyelerimizin donanımını artırmak amacıyla eğitim projesi hazırladık. Projemiz BEBKA tarafından onaylandı. Hazırladığımız ilk projenin kabul görmesi bizim için gurur vesilesidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC)salonunda 27 Ocak 2017 günü başlayan eğitimler çerçevesinde, BEGD üyeleri 5 ana başlık altında eğitime tabii tutulacak. Proked Akademi tarafından verilecek eğitim başlıkları dijital medya eğitimi, diksiyon ve topluluk önünde konuşma eğitimi, etkili iletişim ve beden dili eğitimi, finansal okuryazarlık eğitimi ve iş etiği eğitimi olarak sıralanıyor.