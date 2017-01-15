Begama Belediyespor-Payasspor: 1-2

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan Bergama Belediyespor, üç golün de penaltıdan atıldığı ikinci yarının ilk sınavında Payasspor'a kendi sahasında 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.



İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada 51'inci dakikada Deniz'in penaltısıyla 1-0 öne geçen konuk takım 90'ıncı dakikada Eşref'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı.



Ev sahibi takımın 90+1'inci dakikada Emre İşçiler'in ayağından kazandığı penaltı golü puan almaya yetmedi. Bu sonuçla Bergama Belediyespor 16 puanla 15'inci sırada kaldı. 23 puana çıkan Payasspor ise play off için umutlandı.



- Bergama