Bedük: The Comeback

Yerel sahnenin kendine özgü isimlerinden Bedük, uzun bir aranın ardından 21 Ocak'ta Babylon sahnesinde!



Bedük, Babylon'a özel hazırladığı bu konserde, "TheComeback" formatıyla hızlı elektro günlerine geri dönüyor. Konserde kariyerine devam edeceği müzikal yolculukla ilgili ipuçları verecek Bedük, önümüzdeki aylarda yayınlayacağı yeni albümü "Flashback" öncesinde hayranlarıyla buluşacak. İngilizce yayınladığı beş albüm ve Türkçe yayınladığı son iki albümü ile hafızalarda yer edinen Bedük, "Geri Dönüş" adlı performansıyla 21 Ocak'ta Babylon sahnesinde.



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