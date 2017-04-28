Bedük

Yeni single'ı "Missing" ile eski hızlı elektro günlerine geri dönüş yapan Bedük Eataly konserinde sevenleri ile buluşuyor.

Bedük

Yeni single'ı "Missing" ile eski hızlı elektro günlerine geri dönüş yapan Bedük Eataly konserinde sevenleri ile buluşuyor.

2007'den beri hafızalarda yer eden 5 İngilizce albüm yayınlayan Bedük, son 2 albümü On ve Bi Dans Etsek ile bu tarzı, Türk müzikseverlere kendi dilinde seslenme fırsatı sunmuştu.Önümüzdeki aylarda müzikseverlere sunacağı yeni albümü "Flashback" ten önce yerinizde duramayacağınız 28 Nisan Eataly Bedük konser deneyimini kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Eataly

Mekan Adresi : Levazım, Zorlu Center, Barbaros Bulv. No: 1, 34340

Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Bedük

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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