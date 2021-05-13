Bedri Usta kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Bedri Usta kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Bedri Usta kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Bedri Usta kaç yaşında, biyografisi nedir?

Bedri Usta kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Bedri Usta kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Bedri Usta, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu oluyor. Bayrama özel tariflerini canlı yayında paylaşacak olan Bedri Usta'in hayatı da merak ediliyor. Peki, Bedri Usta kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Bedri Usta kaç yaşında, biyografisi nedir? Bugünkü programda et yemeklerinin inceliklerini de anlatacak olan Bedri Usta'e dair bilinenleri sizin için derledik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bedri Usta, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu oluyor. Bayrama özel tariflerini canlı yayında paylaşacak olan Bedri Usta'in hayatı da merak ediliyor. Peki, Bedri Usta kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Bedri Usta kaç yaşında, biyografisi nedir? Bugünkü programda et yemeklerinin inceliklerini de anlatacak olan Bedri Usta'e dair bilinenleri sizin için derledik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEDRİ USTA KİMDİR?

Bedri Usta, 1970 yılında Adana'da doğmuştur. Asıl adı Bedri Aydoğdu'dur. Aslen Mardinli olan Bedri Usta kebapçıdır.

İstanbul'a ilk geldiğinde kazancını Laleli'de çalışarak elde etmiş. Fakat kazandığı günlük miktar otel parasını karşılayamayınca 2 yıl boyunca köprü altında yaşantısını sürdürmeye çalışmıştır.

9 kardeşe sahip olan Bedri Aydoğdu sokakta kaldığı zamanlarda bir televizyon programında verdiği röportajdahayatı hakkındaki bilgileri vermiş ve ailesi yayınlanan programı izleyip yanına gelmişler.

Bedri Usta, biriktirdiği paralarla tekrar Adana'ya dönmüş, 14 yaşında evlilik yapmış sonrasında 4 çocuk sahibi olmuş. Bir süre sonra İstanbul'a geri dönmüştür.

Biriktirdiği paralarla sokakta dürüm satmaya başlamış, ilerleyen zamanlarda dürümcüyü dükkana çevirmiştir.

Şu anda bulunduğu konuma zor şartlarda gelen kebapçı Bedri Usta, şimdilerde birçok şubesi bulunan ünlü kebapçılardan biri konumuna gelmiştir.

1992'de Adana Yüzevler Kebapçısını kardeşleriyle açtı.

İlk açtığı şube İstanbul- Kadıköy'de "İstanbul Adana Yüzevler Kebapçısı" dır.

Diğer Şubeleri;

  • -2002'de Etiler Yüzeler Kebap
  • -2005'te Sahrayı Cedid Adana Dostlar
  • -2008'de Maslak Adana Yüzevler
  • -2011'de Kadıköy Çiftehavuzlar'da Bedri Usta Ocakbaşı
  • - 2012'de Caddebostan Bedri Usta Döner Lahmacun
  • - 2013'te Bodrum Ortakent'te Bodrum Bedri Usta
  • -2014'te Kadıköy' Kalamış Bedri Usta
  • -2014 Suadiye'de Bedri Usta Ocakbaşı

BEDRİ USTA KAÇ YAŞINDA?

Bedri Usta 1970 doğumlu olup 51 yaşındadır.

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