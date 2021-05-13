Bedri Usta kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Bedri Usta kaç yaşında, biyografisi nedir?

Bedri Usta, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programlarından Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu oluyor. Bayrama özel tariflerini canlı yayında paylaşacak olan Bedri Usta'in hayatı da merak ediliyor. Peki, Bedri Usta kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Bedri Usta kaç yaşında, biyografisi nedir? Bugünkü programda et yemeklerinin inceliklerini de anlatacak olan Bedri Usta'e dair bilinenleri sizin için derledik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.