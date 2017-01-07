Bedri Rahmi Eyüboğlu Retrospektifi" İzmir'de

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun retrospektif sergisi İzmirli sanatseverlerle buluşacak.



Folkart'tan yapılan açıklamaya göre, günümüze kadar hazırlanan en kapsamlı Bedri Rahmi Eyüboğlu Retrospektif Sergisi olma özelliğini taşıyan "Sevmek Güzel Meslek Reis" sergisi, 13 Ocak'ta Folkart Gallery'de ziyarete açılacak.



Eyüboğlu'nun ilk kez sergilenecek eserlerinin de yer aldığı organizasyonda, Eyüboğlu'nun hayatından kesitler sunan mektuplar, zarflar, fotoğraflar, özel eşyalar ve objelerin yanı sıra çeşitli sanat dallarında ürettiği 200 eser ile 18 dakikalık kısa bir belgesel de yer alacak.



Sergide Eyüboğlu'nun kendisine hitaben "Karadut" şiirini yazdığı Mari Gerekmezyan'ı resmettiği eserlerle Gerekmezyan'ın yaptığı Bedri Rahmi Eyüboğlu büstü de sergilenecek.



Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yaptığı açıklamada, sergiye çok önem verdiklerini ve çok iyi hazırlandıklarını belirterek, şunları ifade etti:



"Bugüne kadar birçok sanatçının yetişmesinde ciddi emeği olan, 'ustaların ustası' olarak nitelendirilen Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerine Folkart Gallery'de ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Ülkemizin en önemli koleksiyonerlerinin destek verdiği sergiye tüm İzmirlileri davet ediyorum."



Ücretsiz ziyaret edilebilecek sergi 12 Mart'a kadar Folkart Gallery'de İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunulacak.