Bedia Akartürk Konseri
BEDİA AKARTÜRK KONSERİ etkinliği 2017-04-22 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
BEDİA AKARTÜRK KONSERİ etkinliği 2017-04-22 14: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Esenler
Mekan : Dr. Mimar Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Nene Hatun Mahallesi Kemal Hatipoğlu Caddesi No: 4 Esenler
Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00
Kategori : BEDİA AKARTÜRK KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io