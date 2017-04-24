Bedensel Engelliler Yükselme Maçlarına Çıkıyor

Batman Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı, Tekerlekli Basketbol Bölgesel Lig yükselme maçlarını oynamak için Antalya'ya gitti.



Grubunda namağlup şampiyon olan Batman Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı, Antalya'daki yükselme maçlarında ilk maçını Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ikinci maçını Kırklareli Engelliler Spor Kulübü, üçüncü maçını da Konya Bedensel Engelliler Takımıyla oynayacak. Antalya'da zorlu ve güçlü rakiplerle oynayacak olan Batman Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya, "Başarıyla tamamladığımız ligin ardından Antalya'da oynayacağımız bölgesel lig yükselme maçlarında ilimizi en iyi şekilde temsil ederek bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Arkadaşların yükselme maçlarında yüreklerini ortaya koyarak en iyi mücadeleyi sergileyecekler. Yükselme maçlarına katılmamıza destek sunan Batman Valimiz Ahmet Deniz, Batman İl Gençlik ve Spor Müdürü Halil Eren ve her zaman destek olan desteğini esirgemeyen Batman TÜPRAŞ Rafineri Müdürlüğüne teşekkür ederim" dedi. - BATMAN