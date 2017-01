Bedensel Engelli Sporcular Dostluk Maçında Biraraya Geldi

Karaman'da, Oturarak Voleybol Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Gençlik ve Spor Kulübü Bedensel Engelliler Oturarak Voleybol takımı, Konya'nın güçlü ekiplerinden Selçuklu Spor Oturarak Voleybol takımıyla dostluk maçında bir araya geldi.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol Lig'i heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Karaman'da geçen yıl Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde ilk defa kurulan ve bir çok bedensel engelli sporcuya spor yapma imkanı sunan oturarak voleybol takımı yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkan Karaman ekibi, Konya'nın güçlü ekiplerinden Selçuklu Spor Oturarak Voleybol takımını ile dostluk maçında bir araya geldi. Karaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen hazırlık maçında takımlar son kez kendilerini görme fırsatı buldu. Kaybedenin önemli olmadığı müsabakada misafirperverliğinden dolayı Karaman ekibine teşekkür eden Konya Selçuklu Spor Kulübü Başkanı Ali Yavuz," Bugün buraya ikinci kez gelişimiz ve iki önemli hazırlık maçı yaptık. İnşallah her iki takımımızda çalışmalarının karşılığını alarak ligi en güzel sıralarda tamamlarlar. Çünkü sporcularımız bunu fazlasıyla hak ediyor. İlk maçta olduğu gibi bugünde takımlarımızda bedensel engelli olmayan oyuncu oynattık. Çünkü izlemeye gelen sporseverler bu sayede daha kolay bir şekilde empati kurabiliyor. Böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Bedensel engelli sporcuların her zaman yanında olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ise, "Öncelikle bugün böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlimizde kurulan oturarak voleybol takımı sayesinde bir çok bedensel engelli kardeşimiz spor yapma imkanı buluyor. Sporcularımız antrenmanlara ilk başladıklarında yapamayacağız hissine kapılıyor ama ortama ayak uydurduklarında, buradaki insanların sıcaklığını gördüklerinde gözlerindeki o ışığı görmek inanının her şeye değiyor. İnşallah takımımız bu sezon daha iddialı bir şekilde hazırlıklarını tamamladı ve güzel sonuçlara imza atacak bir ekip kurdu. Yeni sezonda tüm sporcu ve antrenörlerimize başarıları diliyorum" diye konuştu. - KARAMAN