Bedensel Engelli Öğrenci Karnesini Evinde Aldı

İslahiye ilçesinde doğuştan bedensel engeli nedeniyle evinde eğitim alan 8. sınıf öğrencisi Yunus Emre Önal'ın karnesi evinde verildi.



Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden ve tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren 15 yaşındaki Önal, evde eğitim hizmetiyle okul hayatını sürdürüyor. Yarıyıl tatili nedeniyle kendisini evinde ziyaret eden Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Beroje'den karnesini alan Önal, teşekkür belgesinin de sahibi oldu.



Öğrenciye çeşitli hediyeler veren Beroje, yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının örgün eğitim çağı gelen ancak engelleri nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için alınan raporların ardından velilerin müracaatları doğrultusunda öğretmenlerin görevlendirildiğini ve evde eğitim verildiğini hatırlattı.



Beroje, İslahiye'de 9 öğrencinin evde eğitim için müracat ettiğini ancak imkanları doğrultusunda 6 öğrenciye hizmet verebildiklerini kaydetti.



Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Murat Kurşun ise Yunus Emre'nin son üç yıldır branş dersleri aldığını, aldığı 6 dersten İngilizce dersinden muaf sayıldığını söyledi.



Kurşun, evde eğitim alan Önal'ın haftada ikişer saatten 10 saat olmak üzere 5 ana ders aldığını bunun dışında öğretmenlerin öğrenciye rehberlik hizmeti sunduklarını vurguladı. Kurşun, ayrıca, Önal'ın okulda TEOG sınavına da girdiğini ve öğrencinin başarılı olduğuna inandıklarını ifade etti.



Baba Yusuf Önal ise evde eğitim hizmetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ilgililere teşekkür etti.