Bedenleriyle Ay Yıldız Yaptılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 172. yılı dolayısı ile okul bahçesinde bedenleri ile ay ve yıldız oluşturdu.



Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla, Çerkezköy Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri alkışlanacak bir davranışa imza attı. Okulun bahçesinde toplanan 175 öğrenci yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde bedenleriyle bayrağımızın sembolü olan ay ve yıldız oluşturdu. Ortaya çıkan muhteşem görüntü ise büyük beğeni topladı ve görenleri duygulandırdı. Öğrencileri emeklerinden dolayı kutlayan Okul Müdürü İsa Çetin, "Bu etkinlikte hem Polis Teşkilatımızın 172. Yılını, hem de Kutlu Doğum Haftası etkinliklerimizi yapmış olduk. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ