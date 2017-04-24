Beden ve Ruh Filmi
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Uyku ve uyanıklık, zihin ve maddenin ikiliğini temel alan, günlük dünyada belirsiz bir aşk hikayesi.Hastalıklı derecede asosyal Maria, kendi gibi sessiz ve içine kapanık müdürü Endre ile yakınlaşır. Geceleri aynı rüyaları gördüklerini fark ettiklerinde önce korkarlar ancak sonrasında rüyalarındaki birlikteliği gerçek hayata taşımaya çalışırlar.
Yönetmen: Ildikó Enyedi
Senaryo: Ildikó Enyedi
Oyuncular: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider, Ervin Nagy, Tamás Jordán, Zsuzsa Járó, Zsuzsa Járó, Réka Tenki , Júlia Nyakó, Itala Békés, Éva Bata, Zsófi Bódi, Hanna Csata, István Dankó, Annamária Fodor, Attila Fritz, Ábel Galambos, Góliát
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: On Body and Soul / Teströl és lélekröl
Yapımcı Firma: Inforg-M&M Film Kft.
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Macaristan
Orijinal Dili: Macarca
Filmin Süresi: 116 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 21.04.2017
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