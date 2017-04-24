Beden ve Ruh Filmi

Uyku ve uyanıklık, zihin ve maddenin ikiliğini temel alan, günlük dünyada belirsiz bir aşk hikayesi.Hastalıklı derecede asosyal Maria, kendi gibi sessiz ve içine kapanık müdürü Endre ile yakınlaşır. Geceleri aynı rüyaları gördüklerini fark ettiklerinde önce korkarlar ancak sonrasında rüyalarındaki birlikteliği gerçek hayata taşımaya çalışırlar.





Yönetmen: Ildikó Enyedi

Senaryo: Ildikó Enyedi

Oyuncular: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider, Ervin Nagy, Tamás Jordán, Zsuzsa Járó, Zsuzsa Járó, Réka Tenki , Júlia Nyakó, Itala Békés, Éva Bata, Zsófi Bódi, Hanna Csata, István Dankó, Annamária Fodor, Attila Fritz, Ábel Galambos, Góliát

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: On Body and Soul / Teströl és lélekröl

Yapımcı Firma: Inforg-M&M Film Kft.

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Macaristan

Orijinal Dili: Macarca

Filmin Süresi: 116 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 21.04.2017



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