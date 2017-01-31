Beden Dili ve Etkili İletişim Uzmanlığı E-Eğitimi

İş hayatımızda, sosyal yaşantımızda ve toplum içindeki her sahada kendini doğru ifade edebilen, beden dilini etkin kullanan, düzgün ve akıcı Türkçe konuşan, donanımlı kişiler olabilmek artık zor değil.Tarihin En Eski İletişim AracıBeceri sahibi olmak önemlidir, dahi olmak ise olağanüstüdür.

Beden Dili ve Etkili İletişim Uzmanlığı E-Eğitimi

İş hayatımızda, sosyal yaşantımızda ve toplum içindeki her sahada kendini doğru ifade edebilen, beden dilini etkin kullanan, düzgün ve akıcı Türkçe konuşan, donanımlı kişiler olabilmek artık zor değil.

Tarihin En Eski İletişim Aracı

Beceri sahibi olmak önemlidir, dahi olmak ise olağanüstüdür. Ancak hepsinden daha değerli olanı doğru ilişki kurmaktır. Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. Bu yüzden de Sözel mesajlardan daha çok beden dilimizle iletişim kurarız. Kültürden kültüre biraz farklılıklar gösterse de dünya üzerinde en geçerli dil Beden dilidir.

Beden Dili ve Etkili İletişim E-Eğitim programımız sayesinde, beden dilini öğrendiğimizde, gerek kendi beden dilinizi daha rahat ve etkili kullanarak gerekse insanların davranışlarını "Hey, sanki zihnimi okuyor gibisin." tepkisini vermelerini sağlayacak kadar kolay yorumlayarak daha kolay ve etkili iletişim kuracaksınız.

Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan E-olan"Beden Dili ve Etkili İletişim Uzmanlığı E-Eğitimi, katılımcıların özellikle iş yaşamında etkili konuşma, etkili iletişim tekniklerini ve beden dilini nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. 

Eğitime Kimler Katılmalı?

Beden dili ve etkili iletişim uzmanı olmak isteyenler,

Mevcut mesleklerinin yanında beden dili uzmanlığını profesyonel olarak yapmak isteyenler,

Beden dili okuma sırasında uzman yaklaşımları kullanmak isteyen profesyoneller,

Beden dili kullanımında etkin ve başarılı olmayı amaçlayanlar,

Beden dilini anlama ve uygulanmasındaki başarının artmasını isteyenler,

Beden dili konusunda ekibinin daha etkin olmasını amaçlayanlar,

Program İçeriği

İletişimin Tanımı ve İletişim Becerilerinin Önemi

İletişimsizliğin Kaybettirdikleri

İletişimde Kendimizi Tanımanın Önemi

Etkili ve Doğru İletişim Kurmanın Prensipleri ve Yöntemleri

Takım İçi Etkili İletişimi Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler

Kişilerarası İlişkiler, "Ben-Sen"'den "Biz"'e Geçiş

İletişim Araçları ve Kanalları

Sözsüz İletişim ve Beden Dilini Etkili Kullanabilme

Vücut Hareketlerinin Anlattıkları

Surat İfadesi

İş Dünyasında Beden Dili

Sözlü İletişim (Diksiyon)

Sesin Doğru Çıkartılması

Vurgu

Etkili Dinleme ve Soru Sorma

Empati

Empati Kurma

Eğitim Genel Özellikleri

Eğitim, uzaktan eğitimdir. 

Eğitim yeri, Univerist® uzaktan eğitim portalıdır.

Dersler; etkileşimli eğitim (görsel içeriklerle zenginleştirilmiş), video, sunum, konu ile ilgili .pdf formatında indirilebilir içeriklerden oluşmaktadır.

Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde eğitimleri tamamlar. 

Eğitim sonunda öğrenciler, Sertifika sınavına katılır ve başarılı oldukları taktirde Başarı Sertifikası almaya hak kazanır. Sınava katılmayıp sadece eğitimi tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi niteliğinde sertifika verilir.

Öne Çıkanlar

Univerist® EducationCompany Markası ile Kaliteli eğitim

Uygun fiyat

Hızlı ve kolay kullanım

Verimli ve güncel içerik *Eğitim notları (Word – PDF)

Uzmanlık Sertifikası *Bilgisayar ve internet olan her yerden 7/24 ulaşılabilen eğitim

Dershaneye ve kursa gitmeden kariyerinizi kolayca ilerletme  imkanı…

Eğitimin Süresi (Tahmini olarak): 180 Dakika

Eğitimin Kullanım Süresi: Eğitimi satın aldığınız andan itibaren 90 gün (3 Ay) boyunca bu eğitimi izleyebilir ve istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.

Sertifikasyon: Bu eğitim sonunda Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış  Islak imzalı sertifika verilmektedir.

Kaynak: Etkinlik.io

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