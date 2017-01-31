İş hayatımızda, sosyal yaşantımızda ve toplum içindeki her sahada kendini doğru ifade edebilen, beden dilini etkin kullanan, düzgün ve akıcı Türkçe konuşan, donanımlı kişiler olabilmek artık zor değil.
Tarihin En Eski İletişim Aracı
Beceri sahibi olmak önemlidir, dahi olmak ise olağanüstüdür. Ancak hepsinden daha değerli olanı doğru ilişki kurmaktır. Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. Bu yüzden de Sözel mesajlardan daha çok beden dilimizle iletişim kurarız. Kültürden kültüre biraz farklılıklar gösterse de dünya üzerinde en geçerli dil Beden dilidir.
Beden Dili ve Etkili İletişim E-Eğitim programımız sayesinde, beden dilini öğrendiğimizde, gerek kendi beden dilinizi daha rahat ve etkili kullanarak gerekse insanların davranışlarını "Hey, sanki zihnimi okuyor gibisin." tepkisini vermelerini sağlayacak kadar kolay yorumlayarak daha kolay ve etkili iletişim kuracaksınız.
Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan E-olan"Beden Dili ve Etkili İletişim Uzmanlığı E-Eğitimi, katılımcıların özellikle iş yaşamında etkili konuşma, etkili iletişim tekniklerini ve beden dilini nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı?
Beden dili ve etkili iletişim uzmanı olmak isteyenler,
Mevcut mesleklerinin yanında beden dili uzmanlığını profesyonel olarak yapmak isteyenler,
Beden dili okuma sırasında uzman yaklaşımları kullanmak isteyen profesyoneller,
Beden dili kullanımında etkin ve başarılı olmayı amaçlayanlar,
Beden dilini anlama ve uygulanmasındaki başarının artmasını isteyenler,
Beden dili konusunda ekibinin daha etkin olmasını amaçlayanlar,
Program İçeriği
İletişimin Tanımı ve İletişim Becerilerinin Önemi
İletişimsizliğin Kaybettirdikleri
İletişimde Kendimizi Tanımanın Önemi
Etkili ve Doğru İletişim Kurmanın Prensipleri ve Yöntemleri
Takım İçi Etkili İletişimi Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler
Kişilerarası İlişkiler, "Ben-Sen"'den "Biz"'e Geçiş
İletişim Araçları ve Kanalları
Sözsüz İletişim ve Beden Dilini Etkili Kullanabilme
Vücut Hareketlerinin Anlattıkları
Surat İfadesi
İş Dünyasında Beden Dili
Sözlü İletişim (Diksiyon)
Sesin Doğru Çıkartılması
Vurgu
Etkili Dinleme ve Soru Sorma
Empati
Empati Kurma
Eğitim Genel Özellikleri
Eğitim, uzaktan eğitimdir.
Eğitim yeri, Univerist® uzaktan eğitim portalıdır.
Dersler; etkileşimli eğitim (görsel içeriklerle zenginleştirilmiş), video, sunum, konu ile ilgili .pdf formatında indirilebilir içeriklerden oluşmaktadır.
Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde eğitimleri tamamlar.
Eğitim sonunda öğrenciler, Sertifika sınavına katılır ve başarılı oldukları taktirde Başarı Sertifikası almaya hak kazanır. Sınava katılmayıp sadece eğitimi tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi niteliğinde sertifika verilir.
Öne Çıkanlar
Univerist® EducationCompany Markası ile Kaliteli eğitim
Uygun fiyat
Hızlı ve kolay kullanım
Verimli ve güncel içerik *Eğitim notları (Word – PDF)
Uzmanlık Sertifikası *Bilgisayar ve internet olan her yerden 7/24 ulaşılabilen eğitim
Dershaneye ve kursa gitmeden kariyerinizi kolayca ilerletme imkanı…
Eğitimin Süresi (Tahmini olarak): 180 Dakika
Eğitimin Kullanım Süresi: Eğitimi satın aldığınız andan itibaren 90 gün (3 Ay) boyunca bu eğitimi izleyebilir ve istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
Sertifikasyon: Bu eğitim sonunda Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış Islak imzalı sertifika verilmektedir.
Beden Dili ve Etkili İletişim Uzmanlığı E-Eğitimi
İş hayatımızda, sosyal yaşantımızda ve toplum içindeki her sahada kendini doğru ifade edebilen, beden dilini etkin kullanan, düzgün ve akıcı Türkçe konuşan, donanımlı kişiler olabilmek artık zor değil.Tarihin En Eski İletişim AracıBeceri sahibi olmak önemlidir, dahi olmak ise olağanüstüdür.
İş hayatımızda, sosyal yaşantımızda ve toplum içindeki her sahada kendini doğru ifade edebilen, beden dilini etkin kullanan, düzgün ve akıcı Türkçe konuşan, donanımlı kişiler olabilmek artık zor değil.