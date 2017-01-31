İş hayatımızda, sosyal yaşantımızda ve toplum içindeki her sahada kendini doğru ifade edebilen, beden dilini etkin kullanan, düzgün ve akıcı Türkçe konuşan, donanımlı kişiler olabilmek artık zor değil.



Tarihin En Eski İletişim Aracı



Beceri sahibi olmak önemlidir, dahi olmak ise olağanüstüdür. Ancak hepsinden daha değerli olanı doğru ilişki kurmaktır. Beden dili duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide, kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. Bu yüzden de Sözel mesajlardan daha çok beden dilimizle iletişim kurarız. Kültürden kültüre biraz farklılıklar gösterse de dünya üzerinde en geçerli dil Beden dilidir.



Beden Dili ve Etkili İletişim E-Eğitim programımız sayesinde, beden dilini öğrendiğimizde, gerek kendi beden dilinizi daha rahat ve etkili kullanarak gerekse insanların davranışlarını "Hey, sanki zihnimi okuyor gibisin." tepkisini vermelerini sağlayacak kadar kolay yorumlayarak daha kolay ve etkili iletişim kuracaksınız.



Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan E-olan"Beden Dili ve Etkili İletişim Uzmanlığı E-Eğitimi, katılımcıların özellikle iş yaşamında etkili konuşma, etkili iletişim tekniklerini ve beden dilini nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.



Eğitime Kimler Katılmalı?



Beden dili ve etkili iletişim uzmanı olmak isteyenler,



Mevcut mesleklerinin yanında beden dili uzmanlığını profesyonel olarak yapmak isteyenler,



Beden dili okuma sırasında uzman yaklaşımları kullanmak isteyen profesyoneller,



Beden dili kullanımında etkin ve başarılı olmayı amaçlayanlar,



Beden dilini anlama ve uygulanmasındaki başarının artmasını isteyenler,



Beden dili konusunda ekibinin daha etkin olmasını amaçlayanlar,



Program İçeriği



İletişimin Tanımı ve İletişim Becerilerinin Önemi



İletişimsizliğin Kaybettirdikleri



İletişimde Kendimizi Tanımanın Önemi



Etkili ve Doğru İletişim Kurmanın Prensipleri ve Yöntemleri



Takım İçi Etkili İletişimi Sağlamak İçin Yapılması Gerekenler



Kişilerarası İlişkiler, "Ben-Sen"'den "Biz"'e Geçiş



İletişim Araçları ve Kanalları



Sözsüz İletişim ve Beden Dilini Etkili Kullanabilme



Vücut Hareketlerinin Anlattıkları



Surat İfadesi



İş Dünyasında Beden Dili



Sözlü İletişim (Diksiyon)



Sesin Doğru Çıkartılması



Vurgu



Etkili Dinleme ve Soru Sorma



Empati



Empati Kurma



Eğitim Genel Özellikleri



Eğitim, uzaktan eğitimdir.



Eğitim yeri, Univerist® uzaktan eğitim portalıdır.



Dersler; etkileşimli eğitim (görsel içeriklerle zenginleştirilmiş), video, sunum, konu ile ilgili .pdf formatında indirilebilir içeriklerden oluşmaktadır.



Eğitimi alacak kişi kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme girer ve kendisine tanımlanan süre içerisinde eğitimleri tamamlar.



Eğitim sonunda öğrenciler, Sertifika sınavına katılır ve başarılı oldukları taktirde Başarı Sertifikası almaya hak kazanır. Sınava katılmayıp sadece eğitimi tamamlayan öğrencilere ise katılım belgesi niteliğinde sertifika verilir.



Öne Çıkanlar



Univerist® EducationCompany Markası ile Kaliteli eğitim



Uygun fiyat



Hızlı ve kolay kullanım



Verimli ve güncel içerik *Eğitim notları (Word – PDF)



Uzmanlık Sertifikası *Bilgisayar ve internet olan her yerden 7/24 ulaşılabilen eğitim



Dershaneye ve kursa gitmeden kariyerinizi kolayca ilerletme imkanı…



Eğitimin Süresi (Tahmini olarak): 180 Dakika



Eğitimin Kullanım Süresi: Eğitimi satın aldığınız andan itibaren 90 gün (3 Ay) boyunca bu eğitimi izleyebilir ve istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.



Sertifikasyon: Bu eğitim sonunda Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış Islak imzalı sertifika verilmektedir.