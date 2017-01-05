Bedava Windows 10 Fırsatı Bitmedi!

Windows 10'un yayınlanmasının ardından bir sene boyunca Windows 7/8.1 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlıyorsunuzdur. Microsoft'un bu teklifi geçen sene Temmuz ayında sona ermiş, ancak buna rağmen bazı "açık kapılardan" faydalanarak, yeni işletim sistemine ücretsiz geçiş yapmanın mümkün olduğu ortaya çıkmıştı.



Geçen senenin Ağustos ayında sadece bir değil, iki farklı yöntemle Windows 10'a ücretsiz olarak geçmenin mümkün olduğu anlaşılmıştı. Şimdi ise Techspot'a göre bu yöntemler, halen geçerliliğini koruyor. Yöntemlerden biri olan "yardımcı teknolojiler" yoluyla yükseltme, halen çalışıyor. Microsoft, ekran okuyucu gibi araçları kullanıp kullanmadığınızı kontrol etmediği için yükseltmeniz mümkün hale geliyor. Ancak böyle bir yol izleyerek ücretsiz olarak yükseltmenin ahlaki açısı tartışılabilir.



Şaşırtıcı olan, eski bir Windows 7/8.1 anahtarı kullanarak yükseltme yönteminin de hala çalışıyor olması. Microsoft'un bu kapıyı bilerek açık bıraktığını düşünebilirsiniz; sonuçta firma, istatistiklerde Windows 10'un yükselmesinden zarar gelmeyeceğini düşünüyor olabilir. Ancak bu yöntemlerin sonsuza kadar kullanılabilir halde kalmasını beklemeyin. Yani 2017'de Windows 10 işletim sistemine geçmediğiniz için pişmanlık duyuyorsanız, harekete geçmenin zamanı gelmiş olabilir.