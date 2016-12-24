Bedaş: "Yılbaşı ve Bayram Hazırlıklarında Elektrik Tüketim Rekoru Kırıyoruz"

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. yeni yıl ve bayram gibi özel günlerin hazırlıklarında elektrikte tüketim rekorunun kırıldığını açıkladı.



Yeni yıla sayılı günler kala, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) abonelerinin elektrik tüketimi ile ilgili özel bir çalışma yaptı. İstanbul Avrupa Yakası'nda 4.7 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren BEDAŞ'ın verilerine göre İstanbullu yeni yıla girerken 'enerjisini' 30 Aralık tarihinde harcıyor.



Boğaziçi Elektirik Dağıtım Anonim Şirketi, tüketici alışkanlıklarını gösteren bir çalışma yaparak, yılbaşı haftalarında elektrik tüketim rekorunun 31 Aralık gecesi değil, ondan bir gün önce yani 30 Aralık'ta yaşandığını tespit etti.



BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, yılbaşı gecesinin bir gün öncesinde yapılan hazırlıklarda elektrikli ev aletlerinin yoğun olarak kullanılması nedeniyle tüketime artış olarak yansıdığına dikkat çekildi. Açıklamada,yeni yıldan bir gece önce 30 Aralık'ta o haftanın en yüksek tüketim rakamı yaşanırken bayramlarda da arefe günleri tüketimin arttığını açıkladı. Şirket, yeni yıl sabahı ise elektrik tüketiminin saat 13.00'ten sonra normale döndüğünü belirtti.



Açıklamada elektrik tüketim oranları ve tarihlerine yer verilerek, "26 Aralık 2015-1 Ocak 2016 tarihlerindeki elektrik tüketimi incelendiğinde en yüksek tüketimin o hafta içinde 86 milyon 617 bin kwh ile 30 Aralık Çarşamba günü gerçekleştiği görülüyor. Bu, yılbaşı gecesine göre yüzde 7.9, 29 Aralık tarihine göre ise yüzde 4.1 daha yüksek bir tüketim demek" denildi.



"1 Ocak'ta yüzde 20 düşüş yaşanıyor"



2014 yılında da benzer bir tablo gözlendiği vurgulanan açıklamada, "26 Aralık 2014-1 Ocak 2015 tarihlerinde bakıldığında hafta içinde en yüksek tüketim yine 30 Aralık günü yaşanmış durumda. 30 Aralık'ta, yılbaşı gecesine göre yüzde 6.6 fazla elektrik tüketimi yaşanırken, 29 Aralık'a göre de 8.9 yüzde fazla tüketim göze çarpıyor. Yani yılbaşı haftasının rekorunu 30 Aralık günleri elinde tutuyor. Rakamlara bakıldığında 31 Aralık 2015 tarihinde günlük elektrik tüketimi 80.229.665 kWh iken 1 Ocak 2016'da tüketim yüzde 20.4 gerileyerek 63.805.094 kWh'a kadar düştüğü görülüyor. Yine, 31 Aralık 2014'te 80.078.189 kWh olan tüketimin 1 Ocak 2015 günü yüzde 21.2'lük bir kayıpla 62.989.395 kWh'ya gerilemesi yılbaşı günleri elektrik tüketiminde ortalama yüzde 20'lere varan bir düşüş olduğunu gözler önüne seriyor" ifadelerine yer verildi.



"Bayram temizliği yıl içinde en fazla tüketimin görüldüğü zamanlarda biri"



BEDAŞ'ın verilerine göre Ramazan ve Kurban bayramlarında da elektrik tüketiminin azaldığının görüldüğüne değinilen açıklamada, "İş yerlerinin kapalı olduğu bayram dönemlerinde tüketiciler bayram ziyaretleri sebebiyle evde bulunmuyor. Bayramın yaz ya da kış aylarına denk gelmesi tüketim trendi üzerinde etki sahibi olsa da uzun bayram tatillerinde tüketiciler çoğunlukla şehir dışına çıktığından tüketimde yine düşüş yaşanıyor. Bayram temizliği ve hazırlıklarının yapıldığı Arefe Günü ise yıl içinde en fazla tüketimin görüldüğü zamanlardan biri" denildi.



BEDAŞ'ın bin 289 çalışanı kış hazırlıkları kapsamında sahada görev yapıyor



Öte yandan BEDAŞ'tan yapılan açıklamada, yeni yıl yaklaşırken hava şartlarının da etkisiyle artan yük ve olası arızalara karşı bin 289 çalışanın arızalara anında müdahale etmek üzere 7/24 çalışma prensibi ile sahada görevlendirildiği, kış şartlarına karşın özel koruyucu malzemeleri artırıldığı bildirildi. Tarama işlemlerine paralel olarak dağıtım şebekesinin yüzde 70'inde de bakım çalışmalarını tamamladığını belirten BEDAŞ, yapılan bakım çalışmaları ile 2016 yılı başından itibaren trafo arızalarında yüzde 75 iyileşme sağlandığını açıkladı.



BEDAŞ Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu, "Yılın belirli dönemlerinde elektrik tüketiminde artışlar görüyoruz. Hava koşullarında radikal değişikliklerin yaşandığı günler ve yılbaşı gecesi gibi özel günler tüketimde artışın olduğu zamanlar arasında. Bayram günlerinde ise tüketimde azalma oluyor. Arefe günleri de yıl içinde en fazla tüketimin görüldüğü zamanlardan biri. Yılbaşı gecesinden bir önceki akşam, yeni yıl hazırlıkları sırasında yoğun olarak elektrikli ev aletleri kullanılması tüketime artış olarak yansıyor. Yeni yıl döneminde tüketimde artış olmasının bir diğer sebebi de sert hava koşulları" ifadelerini kullandı.



"Kış aylarında tüketim yüzde 26 artıyor"



Kış aylarında ilkbahara kıyasla yüzde 26'lık yük artışı yaşandığına dikkat çeken İslamoğlu, "Hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek arızalara karşı ekiplerimiz aralıksız görev yapıyor. Kış şartlarına karşı aldığımız önlemlerin yanı sıra tüketicilerimize kesintisiz dağıtım hizmeti vermek için planlı bakım çalışmalarımız ve yatırımlarımız da sürüyor" dedi. - İSTANBUL