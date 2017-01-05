Bedaş ve Bepsaş Çalışanlarından Kan Bağışına Destek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ve Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ (BEPSAŞ), Türk Kızılayı'nın kan bağışı çağrısına destek verdi.



CLK Enerji'den yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kan stoklarının "kırmızı alarm" seviyesine düştüğünü bildirmesi ve kan bağışı çağrısı tüm Türkiye'nin dikkatini çekti.



Çağrıya Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel şirketler, taraftar grupları ile vatandaşlar büyük ilgi gösterince Türk Kızılayı, 148 yıllık tarihinde en yüksek kan bağışını alarak rekora imza attı.



Kızılay'ın çağrısına katkıda bulunanlar arasında Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu çatısı alında faaliyet gösteren BEDAŞ ve BEPSAŞ çalışanları da yer aldı.



İstanbul'un Avrupa yakasında elektrik dağıtımı hizmeti veren BEDAŞ ile BEPSAŞ çalışanları, CLK Enerji'nin merkez binasında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına katıldı.