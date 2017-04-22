Bedaş ve Aselsan, Elektrik Kesintilerine Karşı Depar'a Kalktı

BEDAŞ ve ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen, trafoların alçak gerilim kablolarını sürekli izleyen ve arıza oluşmadan erken alarm verebilen 'DEPAR' adlı cihaz, 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuar Merkezi'nde ilk kez görücüye çıktı.