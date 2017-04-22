Bedaş ve Aselsan'dan Elektrik Kesintilerine Karşı "Depar"

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) ile ASELSAN'da görevli mühendislerce, trafoların alçak gerilim kablolarını sürekli izleyen ve arıza oluşmadan önce alarm verebilen cihaz geliştirdi.



BEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, test aşamasında olan ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda pilot bölge olarak belirlenen 5 trafo merkezine yerleştirilmesi planlanan DEPAR'dan anlık gelecek bilgiler sayesinde, şebekenin optimum şekilde yönetilebileceği ifade edildi.



BEDAŞ ve ASELSAN'da çalışan mühendislerin geliştirdiği cihazın, Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı'nda tanıtıldığı belirtildi.



Cihazın, mahallelere elektrik sağlayan trafoları sürekli izleyerek, normalin dışında bir durumda, arıza veya kesinti gerçekleşmeden önce sistemin erken alarma geçmesini sağladığı bildirildi.



Elektrik dağıtım şebekelerindeki trafo merkezlerine yerleştirilecek cihaz sayesinde, alçak gerilim şebekelerinin enerji, ısı ve güç kalite ölçümlerinin yapılabildiği, elde edilen verilerin uzaktan izleme ve kontrol merkezine iletilebildiği bilgisi paylaşıldı.



Gelen verileri analiz eden izleme merkezinin, kesinti ve arıza ihtimali üzerine henüz sorun yaşanmadan müdahale için ekipleri trafo merkezine yönlendirebileceğine işaret edildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASELSAN Güç Kontrol ve Yenilenebilir Enerji Program Müdürü Dr. Tarık Oranç, "Savunma elektroniği dışında ülkemiz için diğer bir kritik teknoloji alanı olan enerji sektöründe, akıllı enerji yönetimi maksatlı ürünler geliştiriyoruz. Bu alanda BEDAŞ ile yürüttüğümüz proje kapsamında geliştirilen güç kalitesi ölçüm cihazı ve izleme merkezi yazılımıyla dağıtım şebekesi anlık olarak izlenip kontrol edilebilecek hale gelecek. Ayrıca trafo sıcaklığı ve sigorta durum bilgisi gibi diğer teknik bilgiler de operatör tarafından uzaktan izlenebilecek." ifadelerini kulandı.



BEDAŞ Ar-Ge ve Yatırım Direktörü İlker Dursun da uzun süren bir çalışmanın ürünü olarak geliştirilen DEPAR'ın Türkiye genelinde elektrik dağıtımı yapılan tüm bölgelerde uygulanabileceğini bildirdi. Dursun, şunları kaydetti:



"Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ile büyük elektrik tüketicilerini anlık olarak takip edebiliyoruz. ASELSAN ile birlikte hayata geçirdiğimiz DEPAR sayesinde ise artık mahalle ve sokak bazında enerji kalitesini anlık olarak izleme ve şebekenin tümünün röntgenini çekme imkanına sahip olacağız. Bu, daha önce farklı birçok proje ile tohumlarını attığımız akıllı şebekeler altyapısının filizlenmesi anlamına geliyor. Bundan sonraki dönemde de sektörün amiral gemisi olarak yatırım ve Ar-Ge faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz."