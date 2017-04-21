Beck: "Elendiğimize İnanamıyoruz"
Beşiktaş’ın Alman yıldızı Andreas Beck, Lyon’a elendiklerine hala inanamadıklarını söyledi.
Beşiktaş'ın Alman yıldızı Andreas Beck, Lyon'a elendiklerine hala inanamadıklarını söyledi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'de Fransız ekibi Lyon'a elenmesinin ardından siyah-beyazlılarda Andreas Beck, sosyal medya hesabından açıklamada yaptı. Maçtan fotoğraflar paylaşan Beck, şu notu ekledi:
"Hala elendiğimize inanamıyoruz. Ama önümüze bakmalıyız, önemli hedeflerimiz var ve Pazartesinden itibaren yola devam." - İSTANBUL
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