Beşiktaşlı Andreas Beck, 3 Yıl Sonra Gol Attı

Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş'ta Andreas Beck sevinci yaşandı.
Mücadelenin 19. dakikasında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan savunma oyuncusu Andreas Beck, siyah beyazlı formayla ilk kez ağları sarstı.
SON GOLÜ 1 ŞUBAT 2014...
Alman oyuncu resmi maçlardaki son golünü Hoffenheim formasıyla 1 Şubat 2014 tarihinde kaydetmişti. Bundesliga'da Hoffenheim'ın 3-0 galip geldiği Hamburg maçında gol sevinci yaşayan Beck, 3 yıllık hasretine son vermiş oldu.
2015-16 sezonu başında Beşiktaş kadrosuna katılan Andreas Beck, ilk yurtdışı deneyiminde şampiyonluk yaşamayı başarmıştı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 21 maçta 1 gol ve 4 asist üretti.
Kaynak: Futbolarena.com