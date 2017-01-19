Beşiktaşlı Andreas Beck, 3 Yıl Sonra Gol Attı

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck, Darıca Gençlerbirliği maçında attığı golle 3 gol sonra gol sevinci yaşadı.

Beşiktaşlı Andreas Beck, 3 Yıl Sonra Gol Attı

Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş'ta Andreas Beck sevinci yaşandı.

Mücadelenin 19. dakikasında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan savunma oyuncusu Andreas Beck, siyah beyazlı formayla ilk kez ağları sarstı.

SON GOLÜ 1 ŞUBAT 2014...

Alman oyuncu resmi maçlardaki son golünü Hoffenheim formasıyla 1 Şubat 2014 tarihinde kaydetmişti. Bundesliga'da Hoffenheim'ın 3-0 galip geldiği Hamburg maçında gol sevinci yaşayan Beck, 3 yıllık hasretine son vermiş oldu.

2015-16 sezonu başında Beşiktaş kadrosuna katılan Andreas Beck, ilk yurtdışı deneyiminde şampiyonluk yaşamayı başarmıştı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 21 maçta 1 gol ve 4 asist üretti.


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