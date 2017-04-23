Beceriksiz Palyaçolar

Moral Sahne'nin Beceriksiz Palyaçoları beceriksizlikleri ile izleyenleri kahkahalara boğuyor.

Beceriksiz Palyaçolar

Moral Sahne'nin Beceriksiz Palyaçoları beceriksizlikleri ile izleyenleri kahkahalara boğuyor. 23 Nisan'da bol kahkaha ve eğlence sizlerle buluşuyor.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Kentpark AVM Moral Sahne

Mekan Adresi : Eskişehir Yolu 7. km No: 164

Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 30: 00

Kategori : Beceriksiz Palyaçolar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Eskişehir, 23 Nisan, Çankaya, Ankara, Hayır