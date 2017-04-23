Moral Sahne'nin Beceriksiz Palyaçoları beceriksizlikleri ile izleyenleri kahkahalara boğuyor. 23 Nisan'da bol kahkaha ve eğlence sizlerle buluşuyor.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kentpark AVM Moral Sahne



Mekan Adresi : Eskişehir Yolu 7. km No: 164



Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Beceriksiz Palyaçolar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır