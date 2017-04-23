Beceriksiz Palyaçolar
Moral Sahne'nin Beceriksiz Palyaçoları beceriksizlikleri ile izleyenleri kahkahalara boğuyor.
Moral Sahne'nin Beceriksiz Palyaçoları beceriksizlikleri ile izleyenleri kahkahalara boğuyor. 23 Nisan'da bol kahkaha ve eğlence sizlerle buluşuyor.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Kentpark AVM Moral Sahne
Mekan Adresi : Eskişehir Yolu 7. km No: 164
Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 30: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Beceriksiz Palyaçolar
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io