Bebeklerine "Ömer Halis" İsmini Verdiler

Aksaray'da fırın ustası Yaşar Koçak, eşi Meryem Koçak'la yeni doğan bebeklerine, Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adını verdi.



Baba Yaşar Koçak, yaptığı açıklamada, bir oğlu olması halinde adını Ömer Halis koyma hayali olduğunu söyledi.



Dünyaya gelen 4. çocuğuna Ömer Halis adını vererek bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Koçak, şöyle konuştu:



"Bir Ömer Halis şehit olur, bin Ömer Halis doğar düşüncesiyle çocuğumuza Ömer Halis ismini verdik. O da inşallah kahraman şehidimiz gibi vatanına milletine hayırlı bir evlat olur. Biz de 15 Temmuz gecesi sokağa çıktık. O gece Türkiye'ye yön veren Türkiye'nin kaderini belirleyen şehidimizin hayat hikayesini öğrendikten sonra çocuğumuza bu ismi vermeyi uygun gördük. Şehidimiz Ömer Halisdemir'in babası Aksaray'da bir evladı olduğunu bilsin. Çocuğum biraz büyüyünce Niğde'ye gidip şehidimizin babasının elini de öpeceğiz."



Anne Koçak ise 4. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, çocuğuna Halis Demir ismini vermekten büyük gurur duyduğunu kaydetti.