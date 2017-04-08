Bebekler Artık Uyuyabilecek!

Ebeveynler ve uyku pek de yakın arkadaş değildir. Bebekler belli bir yaşa gelene kadar ya çok az uyur ya da uyku düzenleri anne ve babasına uymuyordur. Gece uyanıp ağlayan bebeğinizin isteğini yerine getirmek her çocuk sahibinin yakından bildiği bir şeydir.



Bazı bebekler vardır ki, sadece belli başlı yerlerde veya koşullarda uyuyabilirler. Saç kurutma makinesi sesi, en sevdiği çizgi filmin açık olması, arabayla yolculuğa çıkmak gibi özel istekleri olan bebekleri Amerikan otomobil markası Ford düşündü. Yaptıkları beşği görünce çok şaşıracaksınız.