Bebek ve Genç Mobilyasının Uzman Markası Newjoy İsmob'da

BEBEK VE GENÇ MOBİLYASININ UZMAN MARKASI NEWJOY İSMOB'DA

Yenilikçi tasarımları, kaliteli üretimi ve ürün çeşitliliği ile 40 ilde 70 mağazaya ulaşarak hızlı bir büyüme gerçekleştiren Newjoy, 15 Ocak tarihine kadar devam edecek olan İSMOB Fuarı'nda iddialı bir ürün gamıyla yer alıyor.

Uluslararası kalite standartlarında üretim yaparak ürün çeşitliliği ve tasarım çizgisiyle rakiplerinden ayrılan Newjoy, bebek ve genç mobilyasında uzman marka kimliği ile dünya trendlerini yakından takip ederek özgün ve şık tasarımlar geliştiriyor. Geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan marka, yeni yaşam tarzlarına entegre fonksiyonel mobilyaları ile sektörde öne çıkıyor. Konsept mağazalarıyla da ayrıcalıklı bir alışveriş keyfi yaşatan Newjoy, ürün gruplarıyla uyumlu halı, perde ve aydınlatma gibi tamamlayıcıları ve şık aksesuarları mağazalarında satışa sunuyor.

Liva, Butterfly, Ocean Takımları ve Oyun Parklı Ranzalar İSMOB'ta görücüye çıktı…

Bebek ve genç grubuna ait 'Liva, Butterfly, Ocean' takımlarını ilk kez İSMOB'da sergileyen Newjoy, 2017 koleksiyonu ile oldukça iddialı… Mobilyada moda algısı yaratan özgün ve yenilikçi yaklaşımıyla inovatif bir tasarıma imza atan marka, bebek odaları için tasarladığı üstü yatak altı oyun alanı olan 'oyun parklı ranzalarıyla' sektörde rakiplerinden ayrılacak.

Yenilikçi tasarımları, kaliteli üretimi ve ürün çeşitliliği ile 40 ilde 70 mağazaya ulaşarak hızlı bir büyüme gerçekleştiren Newjoy, 15 Ocak tarihine kadar devam edecek olan İSMOB Fuarı'nda iddialı bir ürün gamıyla yer alıyor. Mobilya fuarının bebek ve genç mobilyasına yoğunlaşan en büyük markası olarak öne çıkan Newjoy, 3. salon, 335 nolu stantta yeni konseptini ve yenilikçi tasarımlarını ilk kez sergiliyor.

Uluslararası kalite standartlarında üretim yaparak ürün çeşitliliği ve tasarım çizgisiyle rakiplerinden ayrılan Newjoy, bebek ve genç mobilyasında uzman marka kimliği ile dünya trendlerini yakından takip ederek özgün ve şık tasarımlar geliştiriyor. Geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan marka, yeni yaşam tarzlarına entegre fonksiyonel mobilyaları ile sektörde öne çıkıyor. Konsept mağazalarıyla da ayrıcalıklı bir alışveriş keyfi yaşatan Newjoy, ürün gruplarıyla uyumlu halı, perde ve aydınlatma gibi tamamlayıcıları ve şık aksesuarları mağazalarında satışa sunuyor.

Liva, Butterfly, Ocean Takımları ve Oyun Parklı Ranzalar İSMOB'ta görücüye çıktı…

Bebek ve genç grubuna ait 'Liva, Butterfly, Ocean' takımlarını ilk kez İSMOB'da sergileyen Newjoy, 2017 koleksiyonu ile oldukça iddialı… Mobilyada moda algısı yaratan özgün ve yenilikçi yaklaşımıyla inovatif bir tasarıma imza atan marka, bebek odaları için tasarladığı üstü yatak altı oyun alanı olan 'oyun parklı ranzalarıyla' sektörde rakiplerinden ayrılacak.