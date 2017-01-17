İstanbul'da Yanarak İlerleyen Araçta Ceset Bulundu

İstanbul'da dün gece yanarak ilerleyen ve refüje çarparak duran otomobilin ihbarını alan polis ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada bir erkek cesedi buldu. Cesedin 19 yaşındaki Barış Furkan A.'ya ait olduğunu tespit edildi

''ÇOCUĞUMUZ UYUŞTURUCU KULLANIYORDU''

Barış Furkan A.'nın ailesi, çocuklarının uyuşturucu kullandığını, akşam saatlerinden beri haber alamadıklarını söyledi. Polis esrarengiz olayda talihsiz gencin cesedinin Adli Tıp Kurumu'nda incelendiğini kesin ölüm sebebinin belli olacağını söyledi.



YANARAK İLERLEDİ, REFÜJE ÇARPARAK DURDU

Bebek, Günaydın yolu sokak üzerinde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda görgü şahitleri hareket halinde bir aracın yanarak ilerlediğini bir süre sonra refüje çarparak durduğunu söyleyerek polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdüğünde arka koltukta bir ceset olduğunu fark ettiler.



ARKA KOLTUKTA CESET BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada yanan aracın arka koltuktaki cesedin 19 yaşındaki Barış Furkan A.'ya ait olduğunu tespit etti.

BABASININ TAMİRATTAKİ ARABASINI ALARAK DOLAŞMAYA ÇIKTI

Talihsiz gencin tamiratta olan babasına ait olan aracı alarak dolaşmaya çıktığı öğrenildi. Polis yaptığı incelemede Barış Furkan A.'nın daha önceden uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı olduğunu tespit etti.



VÜCUDUNDA YARA İZİNE RASTLANMADI

Esrarengiz olay polis kayıtlarına ''Şüpheli Ölüm'' olarak geçti. Barış Furkan A.'nın cesedi ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi. Burada yapılacak incelemede Barış Furkan A.'nın vücudunda ölüme sebep olabilecek bıçak, silah gibi bir yara izi olup olmadığı tespit edilecek. Yetkilililer bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiğini, adli tıp kurumunda yapılacak incelemenin ardından soruşturmanın yönleneceğini belirttiler.