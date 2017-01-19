Bebek Muayenesinde Doktorun "Görevi İhmal" Ettiği İddiası

Elazığ'da yeni doğan bebeğe gerekli müdahaleyi yapmayıp görevini ihmal ettiği gerekçesiyle çocuk doktoru hakkında, "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Ramazan ve Kibar Susan çiftinin, 25 Şubat 2016'da Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ali Pusat ismini verdikleri bebeği dünyaya geldi.



Bebeğin testislerinin doğumdan 5 gün sonra acil yapılan ameliyatla alınması üzerine baba Susan, uzman doktor Kazım K, kadın doğum uzmanı doktor G.K. ve yeni doğan uzmanı doktor N.H.H. hakkında "görevi ihmal" ettikleri gerçekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



Susan, suç duyurusunda, doğum sonrasında çocuk doktoru Kazım K'nin bebeğini muayene etmeye geldiğinde testislerinin şiş olduğunu gördüğünü belirtti. Doktora bu konuda ne yapacaklarını sorduğuna dikkati çeken Susan, Kazım K'nin sırtını sıvazlayarak "Korkacak bir şey yok, su toplamasıdır, 2-3 güne geçer." dediğini öne sürdü.



Doğumdan 5 gün sonra rutin kontrol için doktora gittiklerini, sevk edildiği Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Kliniğinde doktorlar tarafından ultrasonla bebeğin testislerine bakıldığını kaydeden Susan, suç duyurusunda şu ifadeleri kullandı:



"Muayene sonucunda bebeğin testislerinden birinin çürüdüğü diğerinde ise kireçlenme başladığı için acil bir şekilde ameliyatla bebeğin testisleri alındı. Görevlerini ihmal eden 3 doktordan şikayetçiyim."



Suç duyurusu üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında çocuk doktoru Kazım K. hakkında hazırlanan iddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, yeni doğan bebeğin testislerinde ciddi sağlık sorunu tespit edilmesine rağmen doğum sonrasında kontrolü yapan çocuk doktorunun "herhangi bir sorun olmadığını" belirterek, bebeği taburcu ettiği bildirildi.



Bebeğin Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde ultrasonun çekildiği belirtilen iddianamede, ultrasonda sol testis boyutunun arttığı, sağ testisinin boyutunda ise azalma meydana geldiği görüldüğü kaydedildi.



Testislerinden birinin çürüdüğü, diğerinin de kireçlenme olduğundan acilen ameliyata alınarak 2 testisin alındığının belirlendiğine işaret edilen iddianamede, "Çocuğun doğum sonrası muayenesini yaparak testislerdeki hastalığın tespitine ilişkin gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek çocuğu taburcu ettiği anlaşılan doktor Kazım K'nın cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur." ifadelerine yer verildi.



İddianamede, babanın suç duyurusunda bulunduğu kadın doğum uzmanı doktor G.K. ve yeni doğan uzmanı doktor N.H.H. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği aktarıldı.



İstenilen ceza



İddianamede, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk doktoru Kazım K. hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve para cezası ile mahkumiyeti halinde belli haklarından yoksun bırakılması isteniyor.