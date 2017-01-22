Bebek Mobilyası Satın Alırken Aileler Nelere Dikkat Etmeli?

Newjoy Pazarlama Müdürü Ömer Öner, bebek mobilyası satın alırken ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Öner, Öncelikle yuvarlatılmış köşe tasarımlara dikkat etmeleri gerekiyor. Kanserojen içerik barındırmayan mobilyalar almalarını tavsiye ediyorum. Garantiye önem vermeleri lazım. Çünkü bu uzun bir süreç hem seçimi hem kullanımı açısından oldukça uzun süreçler. Genelde doğduğu günden 7 yaş civarına kadar kullanabileceği ürünler oluyor onları tercih edebilirler" diyerek uzmanlaşmış markaları tercih etmelerini önerdi.