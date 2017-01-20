Bebek Giyiminde İhracat Yüzde 84 Arttı

VEDAT YÜCEBAŞ - Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) kayıtlarına göre, bebek giyimi ve eşyasında 2016 yılı ihracatı, değer olarak yüzde 40 artış gösterirken, Azerbaycan'a yapılan dış satım, önceki yıla göre 55 katına çıktı.



AA muhabirinin UHKİB kayıtlarından derlediği bilgilere göre, geçen yıl bebek giyim ve eşyası ihracatı, miktar olarak yüzde 84 artış gösterirken, değer açısından da yüzde 40'lık yükselişle yaklaşık 15 milyon dolara ulaştı.



2016'da Türkiye'den en fazla bebek giyimi alan ülke 2 milyon 314 bin dolarla İran oldu. Bu ülkeyi, 1 milyon 775 bin dolarla Yunanistan, 1 milyon 716 bin dolarla Azerbaycan izledi.



Önemli pazarlardan olan Suudi Arabistan'a dış satım 1 milyon 105 bin, Rusya'ya ise 687 bin dolar olarak gerçekleşti.



2015'te sadece 403 dolarlık ihracat yapılan Ürdün'e geçen yılki dış satım yaklaşık 360 katına çıkarken, Avusturya'ya ihracat ise 272 katına ulaştı.



31 bin dolarlık ihracat yapılan Azerbaycan'a geçen yılki dış satım da yaklaşık 55 katına çıkarak 1 milyon 716 bin dolara yükseldi.



5 kıtada Türk bebe ve çocuk giyimi



Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Halil Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de oldukça büyüyen, her geçen yıl daha da gelişen sektörün bir anlamda dünyaya da yön vermeye başladığını belirtti.



Asya'dan Avrupa'ya, Antartika'dan Amerika'ya kadar 5 kıtada Türk bebe ve çocuk konfeksiyonu ürünlerinin aranır hale geldiğini anlatan Atalay, neredeyse özellikle yakın coğrafyanın ihtiyacını Türkiye'nin karşıladığını belirtti.



Bursa'nın bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbi olduğunu, tasarım ve üretim anlamında önemli firmalar bulunduğunu aktaran Atalay, "Türkiye'deki yüzde 80 ihtiyacı karşılarken ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık yüzde 60'ını yurt dışına satıyoruz. Geçen yıla göre ihracatımız önemli oranda artış gösterdi." dedi.



Azerbaycan, Rusya, Avrupa, Afrika, Amerika, Yeni Zellanda, Papua Yeni Gine'ye kadar Bursa'da üretilen ürünlerin ulaştığını vurgulayan Atalay, "Dünyayı geziyoruz. Bizim çalışmalarımıza devletimizin de çok ciddi destekleri var. Pazar payını artırmak için dünyayı gezeceğiz. Rusya ile geçen yılın başında yaşanan gerginliğin sona ermesinin ardından yıl sonuna doğru bir hareketlilik yaşadık. Yeni sezonla birlikte Rusya'ya olan ihracatta da hissedilir bir artış bekliyorum." diye konuştu.