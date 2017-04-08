Bebek Bezleri Arasına Gizlenen Gümrük Kaçağı 7 Bin 400 Paket Sigara Bulundu
KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk bebek bezleri arasına gizlenen 7 bin 400 paket sigara ele geçirildi.
KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk bebek bezleri arasına gizlenen 7 bin 400 paket sigara ele geçirildi.
Terörle Mücadele Şube ekipleri Kayseri-Malatya karayolunda durdurdukları Kayseri plakalı midibüste, bebek bezleri arasına gizlenen kaçak sigararal ele geçirildi. Olayla ilgili midibüs sürücüsü Suriye vatandaşı A.B. gözaltına alındı.
- Kayseri
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