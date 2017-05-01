Bebek Arabasında Yerli Ürünün Payı Arttı

Son yıllarda Çin'den bebek arabası ithalatında yaşanan artış nedeniyle rekabette zorlanan yerli üretici, Ekonomi Bakanlığının uygulamaya koyduğu önlemlerin etkisiyle piyasadaki payını yükselterek rahat bir nefes aldı.

Bebek Arabasında Yerli Ürünün Payı Arttı

Son yıllarda Çin'den bebek arabası ithalatında yaşanan artış nedeniyle rekabette zorlanan yerli üretici, Ekonomi Bakanlığının uygulamaya koyduğu önlemlerin etkisiyle piyasadaki payını yükselterek rahat bir nefes aldı.

Kaynak: Dunya.com

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