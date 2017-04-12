Bebeğini suya atıp öldürdüğü aynı gölette cesedi bulundu



SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 25 yıl önce bebeğini suya atıp boğularak ölmesine sebep olan kadının cansız bedeni aynı gölette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Taraklı ilçesi Hacımurat Mahallesinde ikamet eden 50 yaşındaki Ayşe Güven dün sabah itibarı ile evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Aile yakınları durumu hemen polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bugün sabah saatlerinde ise Karagöl Yaylasında bulunan gölette vatandaşlar tarafından gölette hareketsiz halde bir insanın bulunduğu ihbarı verildi. Olayın haber verilmesi üzerine gölete gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerinin gölette yaptıkları çalışma sonrasında cesedi sudan çıkardı. Göletten çıkarılan cesedin dünden beri kayıp olan Ayşe Güven adlı kişi olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, olayın intihar olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Öte yandan, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ayşen Güven'in, 25 yıl önce 5 aylık bebeğini aynı gölete atarak suda boğulmasına sebep olduğu ve her yıl göletin başına giderek gözyaşı döktüğü öğrenildi.