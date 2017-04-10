Bebeğini Öldüren Kadına Müebbet Hapis Cezası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dünyaya getirdiği bebeğini su dolu kovada boğarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan kadın, müebbet hapis cezasına mahkum edildi.



İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nazire A. ile sanık avukatı hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatı da duruşmayı izledi.



Sanık Nazire A. savunmasında, evinin banyosunda kendi kendine doğum yapmasının ardından bebeğinin hareketsiz ve ölü olduğunu fark ettiğini öne sürdü.



Banyodayken, tuvalete girmek isteyen oğlunun kapıyı çalmasıyla telaşlandığını, panikle bebeğini havluya sararak kovaya koyduğunu ileri süren Nazire A, evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini öldürme kastının olmadığını savundu.



Evde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırıldığında doğum yaptığının anlaşıldığını söyleyen Nazire A, "Evlilik dışı ilişkiden hamile kaldım. Bu durumu çocuklar ve ailemin öğrenmesini istemediğimden onlardan gizledim. Olay gecesi tesadüfen doğum olayı gerçekleşti. Hatta büyük oğluma ambulans çağırmasını söyledim fakat doğum başlayınca bundan vazgeçtim, banyoya dahi zor yetiştim, yalnız başıma doğum yaptım. Daha önce üç kez doğum yapmıştım. Bebeği bilerek su dolu kovaya koymadım. Bilerek ve isteyerek bebeğimi öldürmedim. Beraatimi istiyorum." beyanında bulundu.



Mahkeme heyeti, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği sanık Nazire A'nın, duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.



Olay



İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 2015 yılının Aralık ayında dünyaya getirdiği bebeğini su kovasında boğarak öldürdüğü iddiasıyla soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Nazire A. hakkında "çocuğunu kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açmıştı.



Soruşturma aşamasında İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, bebeğin canlı doğduğu ve ölümünün su dolu kovaya konulmasına bağlı boğulma sonucu meydana geldiği? belirtilmişti.